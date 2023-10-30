جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم، اليوم الاثنين، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، وذلك استكمالًا لدور الجامعة المجتمعى في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينى جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.

إقبال الطلاب في جامعة الدلتا على التبرع بالدم

واثنى رئيس الجامعة على الإقبال الكبير للتبرع بالدم من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والذى عبر عن صورة مشرفة للتضامن الإنساني، والوعى المجتمعى بالقضية الفلسطينية.

علي صعيد متصل، نظمت جامعة المنوفية، حملات تبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين في إطار تقديم الدعم والمساعدة لوقوف الشعب المصري بجانب الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الغاشم من الإحتلال الإسرائيلي علي المدنيين والمنشآت العامة.