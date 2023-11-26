رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة المراجعين الخارجين من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور جمال المغربي، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الصيدلة جامعة طنطا، وعضوية الدكتور نعمات حسين، أستاذ إدارة التمريض ومدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور، والدكتورة وفاء الحسيني، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، لزيارة كلية التمريض؛ للوقوف على مدى استيفاء معايير الاعتماد الـ12 التي حددتها الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها.

كان في استقبال اللجنة، الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض.

توفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر

وأكد رئيس الجامعة، أنّ جامعة كفر الشيخ قدمت كافة الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاسيتفاء معايير الجودة الـ12، والوصول إلى اعتماد الكليات.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات، لافتاً إلى أنّ الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنّ إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، إذ وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

اللجنة تثني على حُسن سير العملية التعليمية بكلية التمريض

وأشادت اللجنة، بالدور المتميز التي تقوم به جامعة كفر الشيخ والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب، والنهوض بالقطاع الصحي، كما أثنت اللجنة على حُسن سير العملية التعليمية بكلية التمريض وتقدم الكلية للاعتماد الأكاديمي.

ومن المقرر أنّ تقوم لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال أيامها الثلاثة بكلية التمريض بفحص المستندات، وإجراء مقابلات مع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المستفيدين من الخريجين، وكذلك المجتمع المدني.