أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-11-2023، استقرارا ملحوظا وفي الأسواق والمحلات، حيث يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 63 إلى 64 جنيهًا للكيلوجرام من أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 70 جنيه إلى 72 جنيها، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 75 إلى 76 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 61 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 26 إلى 29 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 20 جنيه إلى 21 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 14.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 17.5 إلى 18.5 جنيه، كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 18 جنيها إلى 19 جنيها.