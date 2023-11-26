«الطرق الصوفية» تعلن عقد مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت مشيخة الطرق الصوفية، في بيان، عقد مؤتمر صوفي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل، بمركز المؤتمرات بجامعة الأزهر الشريف.

وأشار المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلى أن المؤتمر سيحضره عدد كبير من قيادات ومشايخ الطرق الصوفية.

وفي سياق آخر، نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها المؤتمر الصوفي، والذي يحمل عنوان التصوف الإسلامي نحو قيم محمدية كاملة وبالتعاون مع مؤسسة دار العرفان للدراسات الصوفية بدولة بنجلاديش، وبمشاركة دولية من السودان وانجلترا.

هيئة كبار العلماء

وبحضور الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة والدكتور محمد محمود أبو هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس القطاع الصوفي بالمشيخة العامة، والسيد عرفان الحق رئيس دار العرفان للبحوث الصوفية بدولة بنجلاديش، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية.