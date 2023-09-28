مشيخة الطرق الصوفية توجه الشكر إلى «المتحدة» على ملف «الوطن» عن المولد النبوي

قدمت المشيخة العامة للطرق الصوفية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على صدور عدد خاص من جريدة «الوطن» عن المولد النبوي الشريف.

وأكدت المشيخة أن «المتحدة للخدمات الإعلامية» واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية حول العالم، مشيدين بما قدمته من مجهودات كبيرة قامت بها في سبيل نشر خطاب ديني مستنير.

وقال أحمد قنديل، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلي والمشيخة لـ«الوطن» إن العدد الخاص الصادر عن الجريدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كذلك العلاقة بين المصريين وآل بيت رسول الله وجهود الدولة لتطوير مساجد آل البيت، موكدا أن ما تقدمه الشركة المتحدة في الملف الديني مساعي حثيثة لتجديد الخطاب الديني ونشر الوسطية كما يجب أن تكون.

وكانت «الوطن» احتفت اليوم في عدد خاص عن النبي محمد في ذكري مولده الشريف صلي الله عليه وسلم، واستعرضت العلاقة الروحية بين النبي وآل بيته والمصريين، ففي مصر كان العشق والحب والمدد والعترة المطهرة، وعلى مدار قرون تعددت وسائل المصريين في حب النبي وآل بيته والإحتفاء بهم شمل ذلك أفراح ومدائح وحلقات ذكر ومجالس علم ومواكب تجوب البلاالدكتور

وتضمن الملف جهود الدولة المصرية لتطوير مساجد آل البيت وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على عناية المساجد الكبري والأثرية، إذ افتتح الرئيس السيسي تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة»وتضمن الملف مساهمات لعلماء وأكاديميين استلهموا في مقالاتهم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كان منهم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريبة، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الديار المصرية، الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، محمد عامر مدير برامج قناة الناس.