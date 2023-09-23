مشيخة الطرق الصوفية تعلن تأييدها ترشح السيسي لفترة رئاسية مقبلة

أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية، تأييدها ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، حسبما صرح أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور علي جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفي، وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفي بمصر.

برقية تأييد للرئيس السيسي

وأضاف «قنديل» في بيان، أن الجمعية العمومية أعلنت تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التي بذلها خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي أكد في تصريح منذ قليل، عقب انعقاد الجمعية أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها ترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص في مهمته.