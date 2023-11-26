محمد الباز: الشاشات العالمية أصبحت تنقل من القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، إنه لم يكن لأحد أن يتخيل ما يحدث على الشاشات العالمية الآن؛ جميعها تنقل عن القاهرة الإخبارية، جميعها تردد ما تقوله القاهرة، فما يحدث الآن نتاج عمل وجهد وتخطيط ومتابعة من فريق متكامل.

وتابع «الباز» في تصريح له: «سيأتي وقت أحكي لكم فيه ما جرى حتى يحتل الإعلام المصري ما يستحقه من مكان ومكانة؛ فتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحية لقطاع الأخبار بها، وتحية لهؤلاء الذين يواصلون الليل بالنهار لنكون وجهة العالم وقبلته».

جبر: المتحدة قدمت دورا كبيرا في تغطية الأزمة الفلسطينية

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الإعلام المصري له دور عظيم في نقل أحداث غزة، وأصبح لدينا كيان كبير هو «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، التي قدمت دورا كبيرا جدا في تغطية الأزمة الفلسطينية خصوصا «القاهرة الإخبارية» التي أصبحت كل وكالات الأنباء والمحطات العربية والأجنبية تنقل عنها.