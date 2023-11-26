وظائف المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة.. اعرف التفاصيل

أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة بالتعاون مع أحد شركاء النجاح في المعرض المهني شركة الدولية للصناعات الكيماوية كيميكال سيد مصنع جمصة للأسمدة عن حاجتها لتعيين وشغل عدة وظائف وحددت شروط وطرق التقديم في تلك الوظائف.

وظائف المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة

وأشار المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة في بيان له عن الوظائف المراد الإعلان عنها وتشغيلها وجاءت كالآتي:

- مهندسين ميكانيكا

- مهندسين كهرباء

- مهندسين زراعة

- كيميائين

- مهندسين IT

وأشار المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة إلى أنه يوجد عدة شروط من أجل القبول في الوظائف المذكورة في الأعلى، وهي:

- خريج جامعي

- شباب فقط

- محدد الموقف من التجنيد

- من سكان الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ

- التعين فوري

وحدد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة رابط محدد من أجل التقديم في الوظائف المذكورة بالأعلي بعد التأكد من مناسبة الشروط للمتقدم من هنا من خلال الدخول عليها وتسجيل البيانات المطلوبة.

مقرات مراكز التطوير المهنية لجامعة المنصورة

ويوجد عدة مقرات ل مركز التطوير المهني بجامعة المنصورة وهم:

- المقر الرئيسى مقر (أ)

الدور الأول - مجمع الخدمات الطلابية (السنـتر) - أمام كلية التربية.

- مقر المركز (ب)

كليه التجارة - مبنى اللغة الإنجليزية - الدور الثالث - أمام قاعه المؤتمرات.