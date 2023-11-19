محافظة الدقهلية توجه عددا من النصائح للمواطنين أثناء الطقس السيئ

أعلنت محافظة الدقهلية، عددًا من التحذيرات المهمة للتعامل مع الأحوال الجوية غير المستقرة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، موجهة بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار في أثناء الطقس السيئ.

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ في الدقهلية

وناشدت المحافظة في بيان لها، المواطنين بتوخي الحذر ورفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية، التي تشهدها مدن المحافظة، موجهة عدة نصائح وتحذيرات كالآتي:

- ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة والضغط العالي في أثناء هطول الأمطار.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- توخي الحذر في القيادة في أثناء هطول الأمطار.

- ارتداء الملابس المناسبة ومعاطف «جواكيت».

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حال حدوث برق.

عدم النزول من المنزل إلا للضرورة

- عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة وبعد انتهاء سقوط الأمطار.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

يذكر أنّ محافظة الدقهلية، شهدت سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرودة في الجو، وتكاثف الغيوم والسحب في السماء، ما استدعى الدفع بالسيارات والمعدات لكسح وشفط تراكمات مياه الأمطار.