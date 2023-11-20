محافظة الدقهلية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة المشروعات القومية والخدمية

عقدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع متابعة المشروعات القومية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة ملفات العمل في كافة القطاعات، وسرعة الانتهاء منها لتحقيق رضا المواطنين.

وشدد نائب محافظ الدقهلية على ضرورة تحديد التوقيتات المحددة لكل موضوع، ومتابعتها للعمل على إنهائها وفقا للتوقيت المحدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.

كما شدد على التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد على أهمية المتابعة الجادة لأعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة بما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة.

ووجه نائب المحافظ بسرعة استغلال قطعة أرض بالمشاية السفلية بالمنصورة أمام جزيرة الورد، من أجل الاستغلال الأمثل ليعود بالنفع على مواطني الدقهلية، والعمل على سرعة الترميم وصيانة سور الكورنيش بالمنصورة من خلال التمويل الوارد بالخطة الاستثمارية بالتنسيق مع التخطيط.

كما أكد على متابعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا، لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، بالتنسيق مع ممثلي وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجيستية.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز، ومتابعة الإجراءات المقررة في هذا الشأن، لتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية من قش الأرز، وتحقيق الجدوى الاقتصادية.