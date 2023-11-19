للمرة الثانية خلال ساعات.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية (صور)

للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، ضربت أمطار غزيرة محافظة الدقهلية، مصحوبة ببرودة في الجو وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح، كما تكاثرت السحب والغيوم في سماء المحافظة، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة، لمجابهة تقلبات الطقس.

أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

وأصدرت محافظة الدقهلية، بيانا بعد سقوط أمطار غزيرة للمرة الثانية خلال ساعات، التعامل الفوري مع تقلبات الطقس وانتشار القيادات والإدارات في الشوارع والميادين لمتابعة الأوضاع أولا بأول وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار بكل النواحي في حال تجمعها على مستوى المحافظة، مؤكدة متابعة وتنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة والتقلبات الجوية.

تعامل فوري مع مياه الأمطار بالدقهلية

وأضاف البيان، أن هناك تعامل فوري لشفط وكسح مياه الأمطار وتواصل مستمر لغرفة العمليات والطوارئ ومشاركة معدات الوحدات المحلية لشفط تجمعات مياه الأمطار على مستوى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والعمل على إصلاح أية أعطال في أعمدة الإنارة على الفور من خلال فريق العمل الميداني، وتلبية احتياجات المواطنين والرد على استفساراتهم، وفي حال وجود شكوى سرعة حلها في أسرع وقت ممكن.

وناشدت المحافظة، المواطنين، بعدم الاقتراب أو لمس الأعمدة خشية تأثرها بمياه الأمطار حرصا على سلامة وحياة المواطنين.