حالة الطقس غدا في مصر.. «الأرصاد» تحذر من أمطار متفاوتة الشدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا في مصر؛ إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، فضلًا عن نشاط رياح على العديد من المناطق، واضطراب حركة الملاحة لليوم الرابع على التوالي في البحر الأبيض المتوسط مع اضطرابها لأول مرة بالبحر الأحمر، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر، ودرجات العظمى والصغرى في مصر، والظواهر الجوية المتوقعة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس غدا في مصر، سيكون لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

توقعات الأمطار غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 لـ 60% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 لـ 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج من 3 لـ 4 أمتار، وعلى البحر الأحمر، وارتفاع الموج من 2.5 لـ 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر غدا العظمى والصغرى المتوقعة فإنّها تأتي كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة، تزداد كثافة الشبورة المائية على مختلف الطرق بدايةً من غد الاثنين وحتى السبت المقبل، فضلًا عن نشاط حركة الرياح.