حالة الطقس غدا.. معتدل نهارا ومائل للبرود ليلا على بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، موضحة أنَّه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، خلال النهار.

طقس مائل للبرودة ليلا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأنَّه يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، إضافة إلى تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة غدًا الخميس، وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.