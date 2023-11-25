الأرصاد الجوية تكشف موعد سقوط الأمطار.. متفاوتة الشدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن وموعد سقوط الأمطار غدا، وذلك ضمن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأحد، والتي من المتوقع أن تكون متفاوتة الشدة، وتضرب عدة مناطق بالسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط بعض الظواهر الجوية المؤثرة الأخرى أبرزها اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن موعد سقوط الأمطار في جميع المحافظات، بحسب بيان الهيئة الذي أصدرته مساء اليوم السبت.

الأرصاد الجوية تعلن موعد سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية، موعد سقوط الأمطار، موضحةً أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء غدًا الأحد بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في القاهرة والمحافظات

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا الأحد في القاهرة والمحافظات، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومناطق السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية درجات الحرارة في مصر غدا الأحد والتي تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وشملت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، حدوث نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وخليج السويس، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ من المقرر أن تصل سرعة الرياح من 65 لـ 80 كم/س، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 3 لـ 5 مترًا.

وتضمنت توقعات الأرصاد الجوية الأيام القادمة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الـ 48 ساعة على مناطق متفرقة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح واضطراب حركة الملاحة على البحر الأبيض المتوسط، بينما تشهد كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الجمعة.