أستاذ اقتصاد منزلي: فيزا المشتريات سلاح ذو حدين

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن فيزا المشتريات تعتبر سلاحا ذي حدين، لافتة إلى أن ميزتها يمكن شراء السلع عبر التقسيط على دفعات وليس مدى طويل، كما أنها تعمل على توفير مالي عبر برامج النقاط.

فيزا المشتريات في حال التراكمات

وأضافت أستاذ الاقتصاد المنزلي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «فيزا المشتريات في حال التراكمات، فبالتالي تصبح مديونا طوال الوقت في حال الشراء للسهولة حتى في المبالغ البسيطة، ويفضل شراء السلع الأساسية فقط من فيزا المشتريات، يعني المفروض ألا اشترى الطعام والسلع الاستهلاكية والأطعمة منها».

الجودة في السلع المعمرة

وأوضحت: «عند الشراء لابد من النظر إلى الجودة في السلع المعمرة التى تستمر وقتا طويلا، وكذلك التى لديها متابعة صيانة وقطع غيار متوفرة، وأيضا قرب مسافة حتى لا يحدث تكاليف زيادة في النقل، وهذه الأمور لابد من دراستها جيدا قبل الشراء».

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