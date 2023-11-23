صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% في 2024

قال أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إنّ الاقتصاد يشهد عملية بنائية في الـ10 سنوات الماصية لم يشهدها سابقًا من الطرق والكباري وتنيمة الأقاليم، وغيرها من التنمية والخدمات، فاليوم تدخل مصر المرحلة الثانية من الأقتصاد حيث تستغل كل ما تمّ من بنية أساسية وإصلاح هيكلي والذي يعني؛ «إصلاح ماليو الدولة وهيكل الدولة».

توقع نمو اقتصاد مصر

وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الدولة تعمل على بناء الهيكل الخاص بها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الصندوق النقد العربى توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري 2023، مقابل 6.6% في 2022، وأنّ من المتوقع ارتفاع معدل النمو قليلًا في عام 2024 ليصل إلى 4.1%، معتبرًا هذا المعدل يُعد أعلى نسبيًّا.

وتابع بأنّ تحسن تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلًا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات.