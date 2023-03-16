المقابلات الشخصية للالتحاق ببرامج التعليم المفتوح بجامعة سوهاج غدا

تعقد جامعة سوهاج، غداً امتحانات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن مركز التعليم المدمج أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء اختبارات المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق والدراسة ببرامج التعليم المدمج.

تفاصيل امتحانات المقابلة الشخصية

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن امتحانات المقابلة الشخصية عبارة عن أسئلة فى مبادئ اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، ومدة الاختبار ساعة واحدة ويعتمد الحل على نظام الاختيار من متعدد، والصواب والخطأ بنظام البابل شيت، مضيفاً أن الامتحانات تجري داخل المدرجات المجاورة للمركز، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس جامعة سوهاج يلتقي الطلاب الفائزين بتمويل برنامج مشروعي

فى إطار آخر التقي الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأصحاب المشروعات الفائزة من برنامج مشروعي بدايتي بأكاديمية البحث العلمي، من كليتي الزراعة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكدا على دعم الجامعة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية والبحثية، ودعم الطلاب المتميزين، وصقل مواهبهم ورعايتهم لاستكمال مسيرتهم العلمية.