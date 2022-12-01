جدول امتحانات التعليم المفتوح دور يناير بـ«حقوق أسيوط»

أعلنت كلية الحقوق في جامعة أسيوط، جدول امتحانات دور يناير بمختلف مستويات برنامج التعليم المفتوح والتي تنطلق يوم الأحد 18 ديسمبر المقبل، وتعقد بالمبني الإداري للكلية.

المستوى الثاني الفصل الدراسي الأول

- الثلاثاء 20 ديسمبر امتحان القانون الإداري من الساعة 9 حتى 11 صباحا

- الخميس 22 ديسمبر امتحان النظرية العامة للالتزام من الساعة 9 حتى 11 صباحا

- تعقد الامتحانات في مدرج 1 بالمبنى الإداري بالكلية

المستوى الثاني الفصل الدراسي الثاني

- الاثنين 19 ديسمبر امتحان الشريعة الإسلامية

- الأربعاء 21 ديسمبر امتحان الجنسية ومركز الأجانب

- الاثنين 26 ديسمبر امتحان مادة الاقتصاد

- الأربعاء 28 ديسمبر امتحان الأحوال الشخصية لغير المسلمين

- الأحد 1 يناير امتحان القانون المدني

- الثلاثاء 3 يناير امتحان القانون الجنائي

- الخميس 5 يناير امتحان القانون الإداري

- جميع الامتحانات تعقد من الساعة 9 حتى 11 صباحا بمدرج 1 بالمبنى الإداري بالكلية

المستوى الثالث الفصل الدراسي الأول

- الاثنين 19 ديسمبر امتحان القانون الجنائي

- الأربعاء 21 ديسمبر امتحان المالية العامة

- السبت 24 ديسمبر امتحان قانون العمل

- الاثنين 26 ديسمبر امتحان الشريعة الإسلامية

- الأربعاء 28 ديسمبر امتحان قانون المرافعات المدنية والتجارية

- الأحد 1 يناير امتحان القانون المدني

- الثلاثاء 3 يناير امتحان القانون الإداري

- الخميس 5 يناير امتحان القانون الجنائي

- تعقد جميع الامتحانات من الساعة 12 حتى 2 ظهرا بمدرج 1 بالمبنى الإداري بالكلية.

المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني

- الأحد 18 ديسمبر امتحان القانون التجاري

- الثلاثاء 20 ديسمبر امتحان القانون الاجتماعي

- الخميس 22 ديسمبر امتحان التشريع الضريبي

- الأحد 25 ديسمبر امتحان قانون المرافعات

- الثلاثاء 27 ديسمبر امتحان القانون المدني

- الخميس 29 ديسمبر امتحان القانون الجنائي

- الاثنين 2 يناير امتحان القانون الإداري

-الأربعاء 4 يناير امتحان القانون النقابي

- تعقد جميع الامتحانات من الساعة 12 حتى 2 ظهرا بمدرج 1 بالمبنى الإداري للكلية

المستوى الرابع الفصل الدراسي الأول

- الاثنين 19 ديسمبر امتحان القانون التجاري

-الأربعاء 21 ديسمبر امتحان الشريعة الاسلامية

- الاثنين 26 ديسمبر امتحان القانون الدولي الخاص

-الأربعاء 28 ديسمبر امتحان القانون المدني

-الأحد 1 يناير امتحان قانون الإجراءات الجنائية

-الثلاثاء 3 يناير امتحان قانون المرافعات المدنية

-تعقد جميع الامتحانات من الساعة 9 حتى 11 صباحا بمدرج 1 بالمبنى الإداري بالكلية.

المستوى الرابع الفصل الدراسي الثاني

- الأحد 18 ديسمبر امتحان القانون التجاري

- الثلاثاء 20 ديسمبر امتحان قانون المرافعات المدنية والتجارية

- الخميس 22 ديسمبر امتحان قانون الإجراءات الجنائية

- الأحد 25 ديسمبر امتحان القانون المدني

- الثلاثاء 27 ديسمبر امتحان القانون البحري والجوي

- الخميس 29 ديسمبر امتحان الإدارة العامة

- الاثنين 2 يناير امتحان التحكيم التجاري

- تعقد جميع الامتحانات من الساعة 9 حتى 11 صباحا بمدرج 1 بالمبنى الإداري بالكلية.