الأعلى للجامعات يدرس عودة «التعليم المفتوح» بشروط وشهادة جديدة

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس في الموعد المحدد له شهرياً، وهو الأسبوع الثالث من كل شهر، ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات أبرزها متابعة العملية التعليمي في الجامعات، ومن المقرر أن يضع المجلس في اجتماعه المقبل الرتوش النهائية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للكشف عنها في مؤتمر صحفي كبير يعقده وزير التعليم العالي، خلال شهر فبراير المقبل.

انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلى للجامعات، لـ «الوطن»، أن هناك ورشة عمل كبرى سيجري عقدها بحضور رؤساء الجامعات لمناقشة عدد من النقاط الخاصة بالاستراتيجية الجديدة، قبل اجتماع المجلس الدوري، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تىشمل كل ملفات وزارة التعليم العالي والجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بالتعليم المدمج وعودة التعليم المفتوح والمقترحات الخاصة به.

عودة التعليم المفتوح

بدوره، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن مقترح عودة التعليم المفتوح تجري مناقشته في الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي، وسيجري الكشف عن كل بنودها خلال شهر فبراير، مضيفاً أن اللجنة تعمل حالياً لوضع الصياغة المناسة للنظام، وأن المقترح يهدف إلى إلغاء نظام الشهادة المهنية من النظام الحالي المدمج، وأن تكون الشهادة الممنوحة «ليسانس» أو «بكالوريوس» مع وضع بعض الضوابط، منوهاً إلى أن المقترح تجري دراسته ضمن الخطة الجديدة.