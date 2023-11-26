عاجل.. حسام داغر يفجر مفاجأة بشأن مرض طارق عبد العزيز.. خضع لعملية جراحية خطيرة

كشف الفنان حسام داغر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كواليس مرض الفنان الراحل طارق عبدالعزيز؛ إذ عانى الثنائي من نفس المرض وخضعا لعملية قسطرة في القلب.

ونشر حسام داغر، صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز معلقًا: «طارق بجد مش معقول سبحان من له الدوام كنا تاعبنين سوا في نفس الوقت من كام شهر لما أنا دخلت المستشفى وأنت عملت القسطرة ومع ذلك قعدنا ساعه نتكلم في التليفون نطمن على بعض وتحكيلي اللي حصل معاك كله.. كنت مسجلني على موبيلك حسام ابن عمتي بسبب كلامك مع ماما زمان وطلعتوا من نفس البلد في سوهاج وأنها تقربلك وفي مقام عمتك.. جمعنا مواقف كتير وصحوبية كتير وضحك كتير وحب كتير مش مصدق نفسي آخر مره شفتك في مهرجان العلمين وفضلت تطمن عليا وأنت اللي فيك مكفيك .. طول عمرك صاحب صاحبك وجدع أنا مش مصدق الجدعان الكويسين بيمشوا كلهم.. قلبي مبقاش مستحمل.. لنا الله يا رب وصبرني على وجع الفراق والسلام أمانة لماما ووالدك وكل اللي سبقونا مع السلامة يا طارق يا حبييي مع السلامة يا ابن خالي».

رحيل الفنان طارق عبدالعزيز

ورحل منذ قليل الفنان طارق عبدالعزيز خلال تصوير مشاهده في مسلسل وبقينا اتنين؛ إذ حضر التصوير وهو بصحة جيدة وسقط مغشيا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى في الشيخ زايد.