آخر ظهور للفنان طارق عبدالعزيز بكواليس مسلسل وبقينا اتنين (صور)

خيم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية؛ إثر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل كواليس مسلسل وبقينا اتنين، الذي يُشارك في بطولته بجانب الثنائي شريف منير ورانيا يوسف.

وكانت آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز نشرتها الشركة المنتجة للمسلسل منذ أيام من كواليس التصوير، إذ ظهر خلالها الفنان الراحل بصحبة الثنائي شريف منير ويوسف عثمان في مشهد داخلي بالفيلا التي تشهد غالبية الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.