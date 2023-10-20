النائب طارق عبدالعزيز: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

شارك النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، في مسيرات التأييد والتفويض التي خرجت من ميدان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، بحضور جماهيري يُقدر بالآلاف وسط هتافات دعم وتأييد وتفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ الخطوات والإجراءات ومايراه مناسباً للحفاظ علي الأمن القومي المصري.

واثقون في شجاعة وبطولة الرئيس السيسي

وأكّد «عبدالعزيز»، في تصريحات علي هامش المسيرات اليوم، أنَّ حضورنا اليوم لتفويض الرئيس السيسي للحفاظ على الوطن ومقدراته وحدوده، موضحاً أنَّ آلاف المصريين عبّروا عما يدور في وجدانهم مستشعرين حجم التحديات، وواثقين في شجاعة وبطولة وشهامه الرئيس السيسي، الذي يبرهن كل يوم بأنَّه قائد عظيم استدعاه الشعب لإنقاذه من الجماعات الإرهابية واليوم نفوضه لحمايه الأرض والعرض.

المصريون دائمًا على العهد لا يتخلفوا أبدًا عن دعم رئيسهم

وتابع «عبدالعزيز»: «إننا اليوم نصطف صفا واحداً خلف القيادة السياسية، ومن الغد مستعدين للدفاع عن سيناء الحبيبة أرض الفيروز بأروحنا خلف رئيسنا، لافتًا إلى أنَّ المشهد عظيم والمصريين دائمًا على العهد لا يتخلفوا أبدًا عن دعم رئيسهم، موضحاً أنَّ المصريين بجميع طوائفهم والأحزاب المصرية بمختلف أيديولوجياتها في الميادين يجمعهم هدف واحد هو حب الوطن».

وكانت مسيرات حاشده قد خرجت من ميدان محافظة الدقهليه بمدينة المنصورة، رافعين أعلام مصر وفلسطين منددين بالعدوان على غزة، معلنين تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري.