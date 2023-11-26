نقابة المهن التمثيلية تنعى طارق عبد العزيز

نعت نقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة، بيانا قالت فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الفنان طارق عبد العزيز».

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

رحيل طارق عبد العزيز

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير مشاهده في مسلسل وبقينا اتنين؛ إذ سقط مغشيا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.