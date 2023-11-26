رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقابة المهن التمثيلية تنعى طارق عبد العزيز

كتب:

ياسمين محمود
06:43 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

نعت نقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة، بيانا قالت فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الفنان طارق عبد العزيز».

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

رحيل طارق عبد العزيز

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير مشاهده في مسلسل وبقينا اتنين؛ إذ سقط مغشيا عليه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

 

اقرأ المزيد:

أشرف زكي وأيمن عزب يرافقان جثمان طارق عبدالعزيز بأحد مستشفيات زايد لاستخراج التصاريح

آخر ظهور للفنان طارق عبدالعزيز بكواليس مسلسل وبقينا اتنين (صور)

آخر ما كتبه الفنان طارق عبدالعزيز.. ما علاقة محمد صلاح؟

النائب طارق عبدالعزيز: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي
بقلم ياسمين محمود