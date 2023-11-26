أشرف زكي وأيمن عزب يرافقان جثمان طارق عبدالعزيز بأحد مستشفيات زايد لاستخراج التصاريح

نُقل جثمان الفنان طارق عبدالعزيز لأحد مستشفيات الشيخ زايد، وذلك بجوار لوكيشن تصوير مسلسل «وبقينا اتنين» الذي توفي بداخله، وذلك بصحبة فريق عمل المسلسل.

وفد نقابة المهن التمثيلية يرافق جثمان الراحل طارق عبدالعزيز

وأكد منير مكرم، لـ«الوطن»، أن هناك وفدا من نقابة المهن التمثيلية يرافق جثمان الراحل طارق عبدالعزيز من أجل استخراج تصريحات الدفن، يرأسه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأيمن عزب عضو مجلس النقابة.

موعد الجنازة والعزاء

ولم يتم تحديد حتى الآن موعد ومكان الجنازة والعزاء، ومن المقرر أن يتفق أشرف زكي مع معتصم ابن الراحل من أجل هذه التفاصيل.

وكان كريم أبو ذكري صرح لـ«الوطن» أن الراحل كان لا يعاني من أي شيء اليوم، وتوفي عن طريق الفجأة أثناء دخوله لتصوير أحد المشاهد.

ومسلسل «بيقنا اتنين» الذي من المقرر عرضه مطلع ديسمبر المقبل، يشارك في بطولته بجانب طارق عبد العزيز كل من شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، تامر فرج، مروة عبد المنعم.