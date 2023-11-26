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إنهاء إجراءات وفاة طارق عبد العزيز في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

كتب:

أحمد حسين صوان
06:48 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن إنهاء إجراءات وفاة الفنان طارق عبد العزيز، داخل مستشفى زايد التخصصي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة به عصر اليوم الأحد.

وأوضح عزوز عادل لـ«الوطن»، أنّ جثمان الفنان طارق عبد العزيز سيخرج من المستشفى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث ستُقام صلاة الجنازة عقب ظهر غد الاثنين.

وكان مصدر من فريق مسلسل وبقينا اتنين، كشف لـ«الوطن»، كواليس تصوير آخر مشهد للفنان طارق عبد العزيز، موضحًا أنّ المشهد كان يجمعه بالفنان شريف منير، وفنانة شابة أخرى، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل في فيلا بمنطقة الشيخ زايد.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.