آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز قبل وفاته

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة، منذ قليل، وهي وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل لوكشين تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، نقل على أثرها إلى المستشفى.

مسلسل أعمل إيه

وكانت طارق عبد العزيز شارك مؤخرا في مسلسل «أعمل إيه»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل «أعمل إيه» حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

وشارك طارق عبد العزيز، قبل أشهر في مسلسل «تحقيق»، الذي عرض عبر منصة «واتش ات»، ودارت أحداثه حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، فيبدأ هشام في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.