موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبد العزيز

كشف الفنان أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، موعد ومكان عزاء الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

وقال أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ أسرة الفنان طارق عبد العزيز، استقرت على إقامة صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الظهر.

وكان مصدر من داخل مسلسل وبقينا اتنين، كشف لـ«الوطن»، كواليس تصوير آخر مشهد للفنان طارق عبد العزيز، موضحًا أنّ المشهد كان يجمعه بالفنان شريف منير، وفنانة شابة أخرى، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل في فيلا بمنطقة الشيخ زايد.