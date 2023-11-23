سلَّط تقرير بمجلة فورين أفيرز الأمريكية، الضوء على موقف الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث لا يزال النفوذ الأمريكي يلوح في الأفق في المنطقة، ولكن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضر بمكانة واشنطن في الجنوب العالمي، ويعرض مصداقيتها للخطر، وبالتالي، تحتاج إلى صياغة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط تتوافق مع التغيرات الحادثة في المنطقة، وفق ما نقله تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل

تحت عنوان «هل تحتاج واشنطن إلى استراتيجية جديدة في الشرق الأوسط»، وضّح التقرير الإجابات بالتفصيل كالآتي:

- الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضر بمكانة واشنطن في الجنوب العالمي ويعرض مصداقيتها للخطر.

- الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى صياغة استراتيجية جديدة للشرق الأوسط تتوافق مع التغيرات الحادثة في المنطقة.

- حل القضية الفلسطينية أمر ضروري لخلق شرق أوسط مستقر، ووقف الحرب في غزة ليس التحدي الوحيد أمام واشنطن في المنطقة، إذ لا تزال بحاجة إلى خفض التوترات مع إيران واحتواء نفوذها.

- منذ أن استأنفت السعودية علاقاتها مع إيران، توقف الحوثيون في اليمن عن مهاجمة الأراضي السعودية.

زعزعة أمن الإقليم

- اقتراب طهران من إنتاج أسلحة نووية قد يزعزع أمن الإقليم ويثير غضب إسرائيل لدرجة شن هجمات سرية على المنشآت النووية الإيرانية.

- أهمية إقناع إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين في غزة، التوجه نحو المفاوضات لإعادة ترتيب الإقليم برعاية أمريكية.