رئيس وزراء فنلندا يحذر من احتمال إغلاق الحدود مع روسيا بشكل كامل

حذر رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، من أن بلاده قد تغلق الحدود بشكل كامل مع روسيا، إذا رأت ذلك ضرورياً.

ونقلت إذاعة «إيل» الفنلندية عن رئيس الوزراء قوله: «إذا لزم الأمر، ستغلق فنلندا الحدود الشرقية مع روسيا، وجميع نقاط العبور الخاصة بها، وستترك نقطة تفتيش لطالبي اللجوء في مكان آخر، وليس على الحدود الشرقية»، وفقا لوكالة «تاس» الروسية.

مصير طلبات اللجوء في حالة إغلاق الحدود

وقال «أوربو»، رداً على سؤال حول أين يمكن لطالبي اللجوء تقديم طلباتهم في حالة إغلاق الحدود مع روسيا: «سيكون بإمكانك تقديم طلب اللجوء في مطار هلسنكي، أو في الموانئ البحرية، ولكن ليس على الحدود الشرقية».

وأغلقت فنلندا أربع نقاط عبور حدودية على الحدود الشرقية مع روسيا، تشمل «فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرالا»، ليلة 17 إلى 18 نوفمبر الجاري، بسبب ما وصفته بتدفق المواطنين من دول تحمل جنسيات أخرى، غير الروسية والفنلندية.

قرار إغلاق المعابر مع روسيا

وفي 22 نوفمبر، اتخذت الحكومة الفنلندية قراراً بإغلاق ثلاثة من أصل أربعة معابر متبقية على الحدود مع روسيا، حتى 23 ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق، أبلغ السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيرا، وزارة الخارجية الروسية بقرار بلاده إغلاق المعابر الحدودية.