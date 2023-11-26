ماذا يعني طرح أول ATM لتداول الذهب في مصر؟.. خبير يجيب

قال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء أول ATM لتداول الذهب في مصر هي خطوة جيدة ومفيدة وموجودة في الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن إنشاءها في مصر للمرة الأولى أمر سيسهل الكثير على المواطنين في شراء وتداول الذهب.

فرج: الدول باتت تسعى لرفع احتياطاتها من الذهب بدلا من الدولار

وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب بات حاليا مخزنا للقيمة، الأمر الذي دفع الكثير من الدول لاستبدال الاحتياطي الدولاري الخاص بها إلى ذهب، حيث إن كل 100 طن من الذهب يعادله أكثر من 6 مليارات دولار، «علشان كده هناك دول كتير بتتهافت على رفع الاحتياطي الاستراتيجي لها بالذهب».

وأوضح أن الماكينة الجديدة الخاصة بتداول الذهب ستكون موجودة في الكثير من المولات التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كما ستمكن المواطنين من شراء الذهب بسهولة ويسر عبر وضع المال في الماكينة والتي تقوم بدورها بإخراج الذهب في صورة جنيه ذهب أو نصف جنيه أو سبيكة جرام أو أي كمية من الذهب يحتاج المواطن لشرائها.

وأشار عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن تلك الخطوة من شأنها التسهيل وبشدة على المواطنين فيما يخص تداول الذهب في صورة سبائك صغيرة أو خلافه، الأمر الذي مثل نقلة نوعية وطفرة في صناعة الذهب في مصر.

أما وعن مميزات إنشاء تلك الـATM في مصر للمرة الأولي فاستطرد: «هتوفر للمواطنين السهولة واليسر في تداول الذهب، وخاصة عبر إتاحة ما يحتاجه المواطن، كما أن الذهب سيكون مضمونا 100%، بخلاف السهولة واليسر في التداول ذلك لأن الأمور هتكون أيسر، مش هتحتاج تروح آخر الدنيا علشان تشتري عملات، وممكن تشتري من أي مكان».

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات «نيبو»؛ المقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، حيث شهد «المصيلحي»، خلال المعرض، إطلاق أول ماكينة «ATM» لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، قائلًا إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتًا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .