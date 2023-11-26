إجلاء إسرائيلية مفرج عنها من غزة بمروحية إلى مستشفى «سوروكا» لخطورة حالتها

أفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم إجلاء إحدى المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن في قطاع غزة، اليوم الأحد، بواسطة طائرة مروحية، إلى مستشفى «سوروكا»، في حالة خطيرة، وفقا لنبا عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثالث اليوم الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أمريكية، عقب 48 يوماً من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني بلا هوادة، موقعاً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين، من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لمنح فرصة كافية لأهالي القطاع لالتقاط أنفاسهم، وإدخال أكبر قدر من المساعدات، وسط جهود مصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.