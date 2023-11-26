المنظمات الأهلية الفلسطينية: نشكر مصر على إدخال المساعدات وتفعيل الهدنة في غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الهدنة تكشف يوما بعد يوم حجم الكارثة التي عاشها الشعب الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، جراء العدوان والقصف الذي شهده سكان غزة على مدار أيام طوال من قصف العدوان الإسرائيلي خاصة شمال غزة التي تفتقد إلى العديد من الحاجات المعيشية الأساسية.

النقص الكبير في المواد الغذائية والأدوية كشف عن حجم صمود الشعب الفلسطيني

وأضاف «الشوا» في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقص الكبير في المواد الغذائية والأدوية كشف عن حجم صمود الشعب الفلسطيني، معربا عن شكره وامتنانه للجهود المصرية في إدخال المساعدات والوصول إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة.

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: نأمل بالوصول لوقف اطلاق النار

وأعرب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن آماله بأن تمتد الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار حتى يتمكن أبناء الشعب الفلسطيني من العيش، مشيرا إلى أن 60% من البينة التحتية بقطاع غزة تم تدميرها، وتضررت بشكل جزئي أو كلي.