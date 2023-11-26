«حماة الوطن»: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال التنمية

قال اللواء طارق بركات رئيس قطاع غرب الدلتا بحزب حماة الوطن بمؤتمر مطروح الشعبي، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نقل قرى ونجوع مطروح من التهميش إلى التنمية من خلال المشروعات والتنمية في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية وهو ما شاهدناه على أرض الواقع.

حياه كريمة في قرى ونجوع مطروح

وقال رئيس قطاع غرب الدلتا بحزب حماة الوطن، اليوم، خلال فعاليات مؤتمر الحزب في مدينة مرسى مطروح، إن ما لمسناه من أهلنا من قبائل مطروح وعائلاتها من مشروعات حياة كريمة والتي أقيمت ومنها لا تزال مستمرة في مراكز ومدن مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة والعلمين والضبعة والحمام، يعكس مدى اهتمام الدولة والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، من مشروعات رصف طرق وإقامة محطات لتحلية مياه البحر وحفر الآبار وشبكات المياه في عدة مناطق وإقامة منازل للأكثر احتياجا في القري خلال مبادرة حياة كريمة.

خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة

وأضاف خلال مؤتمر مطروح الشعب، أننا خلف مرشحنا في سباق الانتخابات الرئاسية من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في جميع مدن ومحافظات مصر ومنها مطروح.