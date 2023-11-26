تفاصيل مؤتمر «حماة الوطن» بالسويس لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حضر الآلاف من أبناء السويس، المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب حماة الوطن بالمحافظة برئاسة جلال مازن أمين عام الحزب بالسويس لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جماهير القطاع الريفي بالسويس ومشايخ العائلات تحضر المؤتمر

وشهد المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن تواجد المواطنين من أهالي القطاع الريفي، بحي الجناين، وكبار العائلات وشبابها، مع حضور ملحوظ لسيدات قطاع الأعمال بالسويس، والقيادات النقابية والعمالية، ورجال الدين كما حضر وليد خضاري أمين التنظيم، والمهندس سيد خطاب أمين حزب حماة وطن بحي الأربعين.

عرض إنجازات السيسي خلال السنوات الماضية

وتضمن المؤتمر عرض الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وكيفية التغلب على التحديات التي واجهت مصر في السنوات الأخيرة سواء الصحية أو الاقتصادية والسياسية.

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بالسويس لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة pic.twitter.com/qCFZ5fwbgn — بوابة الوطن (@ElwatanNews) November 26, 2023

قال جلال مازن أمين عام حزب حماة الوطن بالسويس ورئيس قطاع مدن القناة بالحزب إنه خلال فترة تولي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

حقق التنمية ورفض تهجير الفلسطينيين

وتابع جلال مازن أن المرحلة الحالية تدعونا للتلاحم ودعم والوقوف خلف المرشح عبد الفتاح السيسي، لأنه حقق تنمية واستقرارا سياسيا، وأن موقفه من القضية الفلسطينية كان واضحا منذ بداية الأحداث، ورفض التهجير للضغط ودفع أهالي غزة للخروج منها.

السيسي أعاد بناء الدولة في مختلف القطاعات

وأشار جلال مازن أمين حزب حماة الوطن في محافظة السويس، إلى أنه منذ تولي الرئيس الحكم حتى الآن سعى إلى بناء الدولة وإعادة صياغة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 في قطاعات التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

المواطنون يؤيدون السيسي ويقفون خلفه

طالب المواطنين الوقوف خلف الرئيس السيسي والمشاركة بقوة في التصويت الانتخابات الرئاسية، ليستكمل الرئيس المسيرة، متمنياً أن تكون السويس أول المحافظات في نسبة التصويت الانتخابات الرئاسية لصالح السيسي.

رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تمكين الشباب في عهد السيسي حقيقي وفعال

وقال أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إنه سعيد بتمثيل حزب حماة الوطن في الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية حين بدأت العمل وأجرت أكثر من 300 لقاء مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وكشفت تلك اللقاءات أن ما شهدته مصر منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 حقق الاستفادة لكل فئات المجتمع.

مساعد رئيس حزب حماة الوطن: ما تحقق من إنجازات يجعل نتائج الانتخابات تعبر عن إرادة المصريين

وقال محمد أسعد مساعد رئيس الحزب، إن ما تحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي، يجعل لزاما علينا أن يكون نجاح الرئيس في الانتخابات الرئاسية بنسب كبيرة تعبر عن إرادة المصريين، ولا نقول إن الرئيس سينجح ونرتكن إلى ذلك، بل نريد عدد أصوات يعبر عن مشاركة حقيقية ورغبة اختيار الرئيس السيسي، ويؤكد أن الشعب خلف القيادة السياسية.

وكيل مطرانية السويس: السيسي حريص على كل فئات الشعب

وقال الأنبا انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس، إن الرئيس يحرص على الاطمئنان على أحوال المواطنين بشكل مباشر، ولا يكتفي بما يعرض عليه من تقارير، بل يخرج صباح كل يوم جمعة في يوم العطلة الأسبوعي، يتجول في الشوارع يلتقي المواطنين فيتحدث معهم يستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويسعى لحلها.

وقال وليد خضاري، أمين التنظيم في حزب حماة وطن بالسويس، إن أهالي السويس دائما خلف القيادة السياسية والدولة المصرية، وهذا عهدنا حيث شكلوا ملاحم وطنية تاريخية في الحروب الثلاث التي خاضتها مصر.

الانتخابات الرئاسية المقبلة دعم للدولة المصرية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي دعم الدولة المصرية في شخص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأن ما تحقق ليس لقليل ولكن نريد استكمال ذلك في السنوات المقبلة، واشار إلى أن العالم سيتابع باهتمام الانتخابات وما ستسفر عنه، لذلك لا نريد أن يكون نجاح السيسي عاديا، بل نجاح مستحق بنسبة يراها العالم.

المرأة حصلت على تمكين سياسي في عهد السيسي

وقالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، إن المرأة حصلت على تمكين سياسي، وأصبح لها نصيبا من مقاعد البرلمان 27%، بالإضافة إلى التمكين المجتمعي والاقتصادي إذ بدأت تعمل في وظائف كانت قاصرة على الرجال مثل العمل بوظيفة محافظ، ووظيفة المأذون الشرعي.