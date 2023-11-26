البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة منفلوط.. خدم الكنيسة نصف قرن

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص يعقوب رزيق، كاهن كنيسة الشهيد السيدة العذراء بالعزِّية، التابعة لإيبارشية منفلوط، الذي توفي أمس، الأحد، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب 50 عامًا.

معلومات عن شيخ كهنة منفلوط الراحل

- وبحسب كنيسته ولد القمص يعقوب رزيق في 7 يوليو عام 1945 في قرية العزية مركز منفلوط محافظة أسيوط

- تمت رسامته قسيسًا بيد الأسقف الراحل الأنبا لوكاس الثاني، أسقف منفلوط وذلك يوم 22 أغسطس عام 1973

- ونال رتبة القمصية 2 إبريل عام 1995 على يد الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط.

- وخدم خلال فترة كهنوته شيخًا لكهنة كنيسة الشهيد السيدة العذراء بالعزِّية، واشتهر بحسن سيرته واهتمامه برعاية شعب كنيسته.

- أقيمت صلوات تجنيزه اليوم، الإثنين، بحضور نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، ومجمع الآباء الكهنة.

- وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، ولأسرة القمص يعقوب رزيق المباركة، ولشعب كنيسته، داعيًا الله أن يمنح الفقيد النياح والسلام مع جميع القديسين.

صوم الميلاد

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، صوم الميلاد المجيد والمعروف باسم «الصوم المحبوب» ويعد أول صوم في السنة القبطية بعد أطول فترة إفطار للأقباط بعد صوم السيدة العذراء.