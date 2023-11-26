باحث في الشأن المسيحي يوضح سبب اختلاف موعد صوم الميلاد هذا العام

بدأ الأقباط اليوم الأحد، أول أيام صوم الميلاد المجيد، في أول الأصوام في السنة القبطية، ويستمر لمدة 42 يومًا هذا العام على غير المعتاد بسبب حسابات فلكية.

سبب اختلاف موعد صوم الميلاد هذا العام

وقال كريم كمال، الباحث في الشأن السياسي والمسيحي، لـ«الوطن»، إنّ هذا العام القبطي يعد عاما كبيسًا يقبل القسمة على 4 دون الباقي فيكون عيد الميلاد ليلة 28 كيهك لتكون فترة الحمل الفعلية بالسيد المسيح ثابتة، وهي 9 أشهر كاملة من عيد البشارة 29 برمهات حتى موعد عيد الميلاد وهي 275 يومًا، حسب تقويمنا القبطي ويوافق هذا التاريخ ما يوافق من هذين التقويمين لأنّ من شأن هذا الاختلاف أن يحدث يوما كاملا كل 128 سنة، ما يجعله يرحل اليوم المقابل له في التقويم الغربي يوما واحدا كاملًا.

الكنيسة رتبت يوما ثابتا لعيد الميلاد منذ قرون

وأضاف كمال يحدث هذا الاختلاف كل 3 سنوات في بداية الصوم، ويوم الاحتفال بالعيد ولكن الكنيسة القبطية ومجمعها المقدس اتخذ قرارا منذ قرون طويلة أن يحتفل أيضا بيوم 7 يناير عندما يحدث اختلاف؛ ليكون هناك يوم ثابت معروف في البلدان التي تحتفل بالعيد.