البابا تواضروس يرقي كهنة إلى رتبة القمصية في الإسكندرية غدا 

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية، صباح غدٍ السبت، ترقية عدد من كهنة كنائس الإسكندرية، من رتبة القس إلى القمصية، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي الذي ترأسه صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور مجمع كهنة الإسكندرية.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أنّ الدخول سيكون بدعاوي مخصصة، ومن المقرر أنّ يترأس البابا تواضروس مجمع الكهنة عقب انتهاء القداس الإلهي.

وقد اعتاد البابا تواضروس على ترقية الكهنة إلى القمصية في الإسكندرية، خلال شهر نوفمبر من كل عام، قبل صوم عيد الميلاد المجيد.

الوقت كنز في حياة الخادم والكاهن

واعتاد البابا تواضروس الثاني، على توجيه كلمة إلى الآباء الكهنة الحاصلين على رتبة القمصية في الإسكندرية، عن الراعي الصالح الذي يبذل ذاته من أجل الخراف.

كما يشدد البابا تواضروس على الكهنة، بأنهم مكرسين لا يشغلهم سوى الخدمة، مؤكدا دائمًا ضرورة الحفاظ على الوقت، كونه كنز في حياة الخادم والكاهن.

ما هي رتبة القمصية؟

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن رتبة القمصية هي رتبة قيادة أو تدبير، تدعو الكاهن بالاهتمام بالحياة الداخلية وبالقدوة الحسنة والسلوكيات الطيبة، وتدعوه أنّ يخدم الله ويطيع الأسقف ويرعى الشعب.