البابا تواضروس يهنئ الأقباط الأرثوذكس بصوم الميلاد

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة صوم الميلاد الذي يبدأ الأحد المقبل، جاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.

البابا تواضروس: جيد أن نختم السنة بالصوم والصلاة ونبدأ الجديدة بهما

ونوه البابا تواضروس إلى أن صوم الميلاد هو الصوم الأول في السنة الكنسية، بينما نختم به السنة الميلادية.

وأضاف: «جيد أن نختم السنة بالصوم والصلاة، ونبدأ السنة الجديدة بالصوم والصلاة أيضًا».

البابا يكرم المتميزين علميًا من أبناء قطاع ألماظة ومدينة الأمل

وكرم قداسته مجموعة من المتميزين علميًا من أبناء قطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، مشيدًا بتفوقهم العلمي، وأكد قداسة البابا أن الكنيسة تكرم هؤلاء كنوع من التشجيع والدعم لهم، لأن العالم ينهض ويتقدم بجهود المتميزين في كل المجالات ولا سيما مجالات العلم والبحث والعمل وأيضًا في مجال الخدمة الكنسية.

ومن جهته أشاد نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بجهود الدولة في تطوير المنطقة الكائنة فيها كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.

وقدم نيافته الشكر لقداسة البابا على زيارته للكنيسة، وهنأ قداسته بالعيد الحادي عشر لجلوسه على كرسي مار مرقس.