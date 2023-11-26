جابر القرموطي: المتحدة قدمت تغطية إعلامية مهنية لأحداث غزة

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن منصات وقنوات وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تغطية إعلامية احترافية لما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، وتنوعت التغطية لتشمل تغطية تلفزيونية ومطبوعة بجانب المعارك التي تخوضها منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أمام خورازميات تحاول أن تخفي الحقائق والمعلومات التي توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح «القرموطي» في تصريح لـ الوطن، أن تجربة المتحدة الإعلامية حققت كل معايير المهنية التي يحتذى بها، لافتا إلى أن جهود المتحدة لم تقتصر على الجانب الإعلامي بل تضمنت قاقلة مساعدات إنسانية وحملة للتبرع بالدم من أجل الأشقاء في فلسطين، وهو أمر لم تقم به شركة إعلامية من قبل.