وصول المحتجزين التايلانديين والروسي إلى معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول المحتجزين التايلانديين والروسي إلى معبر رفح.

تسليم المحتجزين لإسرائيل

قبل قليل، قالت مصادر بقناة القاهرة الإخبارية إن مصر بدأت تسليم الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة للجانب الإسرائيلي بمنطقة كارني نظرا للحالة الصحية لبعض منهم، حسبما أفادت القناة في نبأ عاجل.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائمة الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين التي قدمتها الفصائل للاحتلال تضم 13 اسمًا، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت أن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى الفصائل ضمن الدفعة الثالثة.

الهدنة في غزة

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.