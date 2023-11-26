والدة طفل فلسطيني أسير: «غاب عني سنة و7 شهور وأتشوق لرؤيته»

أكثر من عام ونصف منذ اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني محمد أحمد محمود أعور، ليخرج خلال الساعات القليلة القادمة إلى النور مرة أخرى، وذلك ضمن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

والدة أحمد: أتشوق كثيرًا لرؤيته

وتحدث والدة أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلةً: «الأب واخوته ذهبوا لاستقباله من سجن عوفر، وأنا في انتظاره الآن، وأتشوق كثيرًا لرؤيته، مر عليه أكثر من سنة و7 أشهر، لم أسمع صوته أو أتحدث معه»، وأضافت أن ابنها تم اعتقاله في القدس، أثناء أداء فرضية الصلاة، وكان عمره 16 عاماً.

والدة أحمد: حزينة على ما حدث في غزة

وتابعت السيدة الفلسطينية بقولها: «فرحتنا كبيرة بإطلاق سراح أحمد، ولكننا نشعر بحزن عميق على ما حدث لنا ولأهالينا في قطاع غزة».

وتشمل الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، 39 أسيرا فلسطينيا، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.