الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز في مهرجان شرم الشيخ الدولي

وقف القائمون علي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

بدء العرض الإماراتي المشارك في المهرجان

وظهر رئيس المهرجان مازن الغرباوي قبل بدء العرض الإماراتي المشارك في المهرجان، وطلب من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد علي روح الفنان طارق عبد العزيز، وقال كلمة خاصة: «فقدنا فنان كبير وصديق غالي علينا والمهرجان بنعيه ويقف دقيقة حداد».

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة طارق عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير بعض مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين» وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي بعد سقوطه في لوكيشن التصوير، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.