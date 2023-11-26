منتج مسلسل «وبقينا اتنين» ينعى الفنان طارق عبد العزيز

نعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل وبقينا اتنين، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي توفي عصر اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير بعض مشاهد المسلسل؛ نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال أبو ذكري، في بيانٍ صحفي، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب وإنسان راقٍ، مشيرا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدا لجميع العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملا.

وأشار أبو ذكري إلى أن طارق كان شخصا ودودا جدا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرا بالغا فيهم جميعا.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين» وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.