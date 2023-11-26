«العمل الأخير».. قصة مفارقة آخر عمل لطارق عبد العزيز

توجد في الحياة عدة مفارقات، ومنها مفارقة وفاة طارق عبد العزيز، فبالصدفة كان آخر أدواره مسلسل يحمل اسم «آخر دور»، والذي عرض عام 2022، وكان بمثابة آخر أعماله مع عدد آخر من أعماله الفنية التي أنتجت في نفس العام.

وشارك طارق عبدالعزيز في العمل بدور كمال، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم دينا الشربيني، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مريم الخشت، حمادة صميدة، أحمد بدير، مها نصار، رياض الخولي.

ودارت أحداث المسلسل حول عدة جرائم قتل تتهم بها بطلة العمل، والعمل يدور في إطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال طارق عبدالعزيز

وفي نفس العام شارك في عدد آخر من الأعمال ومن بينها «راجعين يا هوى» مع خالد النبوي وهنا شيحة وأنوشكا ونور ووفاء عامر وغيرهم من الفنانين، كما شارك في نفس العام في «دايما عامر» مع مصطفى شعبان ولبلبة، وشارك أيضا في مسلسل «تحقيق» مع أحمد مالك وتارا عماد.