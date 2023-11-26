كيف تحدث ابن طارق عبد العزيز عن والده قبل أسابيع من وفاته؟.. «اتمنى يموت قبله»

علاقة حب وطيدة جمعت بين الفنان طارق عبد العزيز وابنه «معتصم»، إذ كانت تشهد علاقتهما ترابطًا قويًا، فلم تكن مقتصرة على الأبوة فحسب؛ بل كانت أقرب إلى الصداقة والأخوة.

أسطورة حقيقية ماشية على الأرض

«معتصم» كان يستغل أي فرصة للتعبير عن حبه لوالده الفنان طارق عبد العزيز، وكانت آخرها قبل أسابيع قليلة؛ إذ كتب مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بيقولوا أن الأساطير في الحواديت، وأنه لقب فيه مبالغة بس الراجل ده أسطورة حقيقية ماشية على الأرض.. أسطورة في فنه واختياراته أسطورة في حبه وتواضعه مع كل مخاليق ربنا».

وأضاف ابن طارق عبد العزيز: «أسطورة في صياعته وفهمه للحياة وللبشر من أول نظرة، وأسطورة في حبه وسعيه ورضا نفسه، بحمد ربنا أني من صُلبه وإن معايا شنطة علم وحكايات منه تكفي حلقات وكُتب وبدعي في كل وقت أنه يجعل يومي قبل يومه».

واستعرض مسيرة والده الفنية، عبر مقطع فيديو قصير، قائلًا: «ده تقريبا حوالي 85% من أعماله مفيهمش شخصية شبه التانية؜ بفتخر إن حضرتك كنت جزء من الأعمال دي وعقبال ما تعمل قدهم مرتين تلاتة كمان.. ربنا يباركلنا في صحتك وعمرك وتفضل دايماً مجمعنا ومدفينا بوجودك وروحك الطيبة يا حاج».