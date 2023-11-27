مصادر توضح حقيقة عودة التعليم المفتوح بعد الحكم القضائي برفض الطعون

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس شكّل في اجتماعه أول أمس السبت في رحاب جامعة بورسعيد، لجنة من رؤساء بعض الجامعات لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بتطوير نظام التعليم المدمج، والنظر بصورة أشمل على النظام، مؤكدة أن الدراسة ستكون شاملة لكافة تفاصيل النظام، خاصة بعد رفض الإدارية العليا للطعن المقدم من قبل الوزارة على الحكم القضائي الصادر خلال الفترة الماضية بشأن عودة التعليم المفتوح وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب.

عودة التعليم المفتوح

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن لشخص أن يخالف الحكم القضائي؛ ولكن سيتم العمل على الدراسة الشاملة والأوسع التي تصب في النهاية لصالح الطالب.

وتابعت المصادر: «هندرس الحكم والصيغة التنفيذية له ودراسة الموضوع ككل».

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، أصدرت الأربعاء الماضي حكمها برفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالى على الحكمين الصادرين من مجلس الدولة في الدعوى القضائية بشأن إلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017 بإلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية.