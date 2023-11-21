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«الأعلى للجامعات» يناقش الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية السبت

كتب:

أحمد أبوضيف
08:39 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

يُعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، السبت المقبل، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم في الوزارة وعدد من القيادات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدراية الجديدة.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2023

ومن المقررأن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، أعمال انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول 2023 وامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023، ومتابعة التجهيزات والاستعدادات في المستشفيات الجامعية لاستقبال الجرحي والمصابين من أهل غزة، ومتابعة خريطة العمل في الجامعات الحكومية.

وتوجه فريق طبي متخصص من الجامعات المصرية إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد ورفح لعلاج الحالات القادمة من غزة، والتي تحتاج إلى جراحات عاجلة، كما استقبلت مصر أمس 29 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج بعد توقف عمل الحضانات داخل قطاع غزة، وتلقوا الرعاية الكاملة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.