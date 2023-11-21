«الأعلى للجامعات»: جميع المعاهد المدرجة بتنسيق الجامعات معتمدة من المجلس

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، أن جميع المعاهد العليا الخاصة للهندسة والمدرجة في تنسيق الجامعات سنويا، معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ويحق لهم الالتحاق بنقابة المهندسين، لافتا إلى أن المجلس الأعلى هو المنوط، وله الحق في الاعتماد من عدمه للمعاهد.

القطاع الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات

قال رئيس القطاع الهندسي في تصريحات لـ«الوطن»: «أي معهد يتم معادلة شهادته من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية له حق القيد في نقابة المهندسين، وما أثير عن تسجيل الخريجين بالنقابة من عدمه أثر بلبلة ولغط، ولكن لا يمكن أن يصدر قرار بعدم التسجيل، لكن يتقدم بطلب للأعلى للجامعات بعدم الاعتماد ولأسباب».

وأكد «شعيرة» أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات والمعاهد العليا للهندسة، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه لا تأجيل أو تعطيل للدراسة.