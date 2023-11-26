ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام مديرية التموين بالدقهلية بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية وبلغت 45 مخالفة.

حملات تموينية في الدقهلية

وأشار دايرة في بيان، أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم الأحد العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأشار إلى أنه جرى تكليف حملات تموينية المديرية، بالاشتراك مع مديري الإدارات التاليه بالمرور على الأسواق والمخابز بكل تمى الأمديد، بندر المنصورة، مركز المنصورة، المنزلة.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

عدد 1محضر انتهاء من الإنتاج

عدد 1 محضر تجميع دقيق بقيمة 5شيكارة

عدد 6 محضر تصرف في دقيق بقيمة 26شيكارة

عدد 12 محضرا عدم مطابقة للمواصفات

عدد 19 محضرا نقص وزن مابين 9-34 جم

عدد 1 محضر سلع بدون فواتير

عدد 1 محضر طلمبه بدون ترخيص

عدد 2محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر

عدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة مواد بترولية