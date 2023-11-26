المجلس القومي للطفولة والأمومة: مبادرة «من طفل لطفل» لدعم زهور فلسطين

تحت شعار «حلمنا حقنا»، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، احتفالية يوم الطفل، باعتبارهم جوهر التنمية وأساسها انعكاسًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرساء القيم والمبادئ الأخلاقية، الخاصة بملف الطفل، وأُعْلِن عن مبادرة «من طفل لطفل»، الخاصة بأطفال غزة، لدعمهم وتوجيه المساعدة لهم.

الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: ندعم غزة

قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفق التقرير الذي عرضه، برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»: «كان لازم ندي فرصة لأولادنا، لكل الأطفال المصريين والموجودين على الأراضي المصرية، يقولنا هما حاسين بإيه، ويعملوا رسالة دعم لأقرانهم، وللأطفال اللي زيهم في غزة».

ممثل منظمة يونيسف في مصر: سعيد بالمشاركة في اليوم العالمي للطفل

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر: «سعيد بالمشاركة، في اليوم العالمي للطفل، وهناك الكثير مما نحتفل به في الإنجازات للأطفال في مصر، ولكن من المحزن ما يحدث للأطفال بفلسطين والسودان».

عضو مجلس النواب: مبادرة من طفل لطفل مهمة

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مبادرة من طفل لطفل، من المبادرات المهمة، والمبادرة دي تمت من خلال ورشة عمل لأطفال، هما اللي حددوا الرسايل اللي عايزين يقولوها».